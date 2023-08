VIDEO - Roma già in crisi! Crolla a Verona e Dybala va ko: gol e highlights

Per i giallorossi dopo due gare contro avversarie non proprio irresistibili sulla carta, Salernitana e Hellas, c'è un solo punto in classifica

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Verona vince anche la seconda gara, battendo la Roma per 2-1. Per i giallorossi dopo due gare contro avversarie non proprio irresistibili sulla carta, Salernitana e Hellas, c'è un solo punto in classifica e Mourinho deve fare i conti anche con l'infortunio di Dybala, mentre il Verona prosegue a punteggio pieno. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).