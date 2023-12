VIDEO - Un rigore dubbio e poi dominio: l'Inter batte 4-0 l'Udinese, gol e highlights

E' questa la risposta della squadra allenata da Inzaghi alla Juventus che l'aveva momentaneamente superata in vetta alla Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter continua a viaggiare forte con il 4-0 sull'Udinese. Un rigore di Calha (su presunto fallo su Lautaro, per un contatto molto leggero, segnalato dal VAR) e gol di Dimarco e Thuram nel primo tempo; Lautaro sul finire del secondo tempo firmano il poker. E' questa la risposta della squadra allenata da Inzaghi alla Juventus che l'aveva momentaneamente superata in vetta alla Serie A. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).