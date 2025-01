Video Zaccagni e Dia trascinano la Lazio, tris al Verona: gli highlights

Finisce 0-3 la gara del Bentegodi tra Verona e Lazio, valida per la 21ª di Serie A. I biancocelesti tornano alla vittoria dopo tre giornate e si riprendono al quarto posto dove s'era piazzata la Juventus. In rete subito Gigot dopo due minuti sul corner di Zaccagni, raddoppia Dia nel primo tempo su assist di Guendouzi. Nella ripresa chiude i giochi proprio Zaccagni grazie al passaggio vincente di Dia che gli restituisce il favore. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).