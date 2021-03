19 gare giocate e 21 saltate: dopo la sosta servirà il fattore Osimhen per la Champions

La prima stagione italiana di Osimhen è stata incredibilmente legata a un tris di problematiche fisiche da paura - lussazione, Covid, trauma cranico -, ma lo è altrettanto che finora il più grande investimento della storia del Napoli ha collezionato piccoli numeri, scrive il Corriere dello Sport sottolineando i numeri del nigeriano: "19 partite giocate e 21 saltate tra infortuni (19), condizione precaria (una panchina) e un turno di squalifica (in Europa League); 3 gol, un assist, un'espulsione e due ammonizioni figlie della stizza. S'è esibito soltanto a sprazzi: lampi accecanti fino a novembre, cioè fino al crack della spalla destra, e poi un lungo percorso a ostacoli complicato dal virus, dallo spavento di Bergamo e dal ritorno di Mertens. Già, proprio così: ma non può mica finire in questo modo. Altro che storie: dopo la sosta e la parentesi con la Nigeria bisognerà osare".