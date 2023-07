A Dimaro per la riabilitazione: i tempi di recupero di Gaetano e Lozano

Tra i convocati per il ritiro di Dimaro ci sono anche Gaetano e Lozano che però non sono disponibili.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i convocati per il ritiro di Dimaro ci sono anche Gaetano e Lozano che però non sono disponibili. Il centrocampista svolgerà un lavoro di riabilitazione e - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - rientrerà in gruppo a Castel Di Sangro mentre il Chucky, che ieri è stato visitato all’Isokinetic di Bologna per monitorare la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina, avrà bisogno di almeno un mese per tornare in gruppo ed è in dubbio dunque per l'inizio del campionato (se dovesse restare nonostante i rumors di mercato).