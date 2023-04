A Lecce famiglia De Laurentiis presa di mira: tentato contatto con Edo in tribuna

La squadra di Luciano Spalletti ha giocato una partita vivissima in campo e che stava per accendersi anche sugli spalti

Il Napoli vince a Lecce è avvicina lo Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti ha giocato una partita vivissima in campo e che - scrive il Corriere dello Sport - stava per accendersi anche sugli spalti: "Ci sono stati, ad un certo punto, momenti di agitazione e tensione, con Edo De Laurentiis preso di mira in tribuna: il vice-presidente del Napoli ha rischiato di ricevere qualche schiaffo dal pubblico di casa che ha provato invano ad avvicinarlo". Non sono mancati anche i cori - del settore ospiti e del pubblico di casa - contro Aurelio De Laurentiis, proprietario anche del Bari con cui c'è una fortissima rivalità da quelle parti.