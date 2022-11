A sorpresa senza Kvaratskhelia: tutte le possibilità di Spalletti e chi è favorito

Lombalgia acuta, s'è limitato a comunicare ieri a sorpresa il club partenopeo: uno stop di poco conto, che inizialmente l'attaccante sembrava poter gestire

La prima vera uscita senza Kvicha Kvaratskhelia. Dopo il ko episodico di Anfield che non ha sovvertito il posizionamento nel girone, il Napoli ha un impegno altrettanto complicato e importante sul campo dell'Atalanta e Luciano Spalletti dovrà affrontarlo, andando a caccia della nona vittoria di fila in campionato, senza la stella georgiana, capace finora di fare la differenza praticamente in ogni partita viaggiando a numeri record (all'esordio in Serie A solo Milito e CR7 hanno fatto meglio dei 6 gol e 5 assist di Kvara). Lombalgia acuta, s'è limitato a comunicare ieri a sorpresa il club partenopeo: uno stop di poco conto, che inizialmente l'attaccante sembrava poter gestire e probabilmente che gli costerà solo la sfida all'Atalanta, ma che costringe Spalletti a cambiare i suoi piani a poche ore dalla partita.

Raspadori è il favorito

L'ipotesi più accreditata per sostituirlo porta all'ex Sassuolo, capace di agire a sinistra seppur con caratteristiche diverse, partendo molto più centrale e vicino ad Osimhen. Spalletti in questo caso dovrebbe aggiustare qualcosa in non possesso per non lasciare senza copertura l'ala avversaria. Le altre soluzioni sono molto differenti: Lozano a sinistra (in quel caso Politano avrebbe spazio a destra), Elmas per un inizio di partita un po' più attento oppure alzare Zielinski (e inserendo di nuovo Ndombele in mediana).

Gli altri ballottaggi

L'assenza di Kvaratskhelia può influenzare anche le altre scelte, a partire da quelle sulla stessa fascia. L'ottima prova di Olivera ad Anfield lo tiene in ballottaggio con Mario Rui: quest'ultimo è favorito ma l'impiego di Raspadori può portare Spalletti a fare scelte diverse per avere più fisicità e copertura alle spalle. Per il resto al centro della difesa Juan Jesus è favorito su Ostigard per riprendersi il posto al fianco di Kim e Lozano è in vantaggio su Politano nel tridente. Anche lì salvo stravolgimenti con il messicano a sinistra.