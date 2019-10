ADL apre all'arrivo di Ibrahimovic: "Non è una suggestione ma un desiderio, dipende da lui!"

Apertura totale di De Laurentiis a Zlatan Ibrahimovic che a gennaio sarà libero e potrebbe tornare in Italia. Nella sua intervista il patron azzurro ha così parlato dello svedese: "E' soprattutto un amico, l'ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo perché stavo facendo dei lavori a casa e abbiamo passato un paio di giorni insieme straordinari. L'ho invitato a cena con moglie e figli educatissimi e abbiamo passato una serata strepitosa. Quando lo vedi sul campo è qualcuno, in libertà sembra un'altra persona. Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non dipende da me. Ogni cosa ha una sua logica. C'è qualcosa in ballo? Se ne sta parlando da qualche mese...".