ADL: "Coppa Italia giusto compenso per una stagione partita male, pass per l'Europa..."

Prosegue in questi giorni il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, dove il Napoli sta lavorando in vista della prossima stagione. Proprio del ritiro e di come il club azzurro sta godendo delle strutture della cittadina abruzzese, ne ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfono di Video Città News: "Io ero venuto qui in avanscoperta, immediatamente è stato amore al primo istante. Ho trovato gente estremamente organizzata, colta, una cultura di impresa che non è cosi semplice trovare ovunque. Ho trovato strutture alberghiere di livello, ho trovato un'impiantistica sportiva estremamente funzionale a quello che è un ritiro per una squadra di calcio come il Napoli, avendo 36 giocatori. Qui ci sono tre campi di calcio in erba ed uno in sintetico, il palazzetto dello sport è funzionale, ottima cucina, c'è un ristoratore creativo come Nico Romito che ha fatto della cucina un'arte. E' una regione con dei vini straordinari, io non la conoscevo. DI solito la gente parla di Austria, Francia, qui si respira un'aria veramente particolare, probabilmente bisognerà investire sul territorio.

Sport e alimentazione? Ma più che altro è alimentazione è longevità. Abbiamo un corpo abituato per campare 150 anni, ma diminuiamo questa capacità con l'ignoranza che ci governa, mangiamo troppo ed in maniera sbagliata, è lì che bisogna concentrarsi, studiare ed impegnarsi.

Coppa Italia? Questa Coppa, è la terza che vinciamo noi della nuova generazione del Napoli, in tutto sono cinque, è un giusto compenso per un recupero di stagione che era partita molto male, e soprattutto il passaporto per tornare in Europa".