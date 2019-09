ADL e il riferimento a James: "Nessun rimpianto per chi non è arrivato! Sulle offerte per Kouli..."

L'ultimo acquisto in ordine di tempo, Fernando Llorente, è stato presentato ieri a Castel Volturno. Il penultimo, Hirving Lozano, ha già debuttato e segnato nella sfida contro la Juventus. Anche sul messicano si concentra Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, nella sua intervista al Corriere dello Sport: "L’esordio di Lozano a Torino mi ha riempito di gioia perché ho visto un calciatore che si è inserito nella rosa immediatamente e con naturalezza. E’ come se fosse da sempre nel Napoli. Una bella notizia, lo ammetto. E non ho neppure rimpianti per altri giocatori nel suo ruolo che non sono arrivati".

OFFERTE? - "Una superiore ai 100 milioni per Koulibaly, ma non chiedetemi la squadra perché non ve la dirò. E poi ci sono state molte pressioni da parte di Ramadani che ha portato altre proposte importanti, ma inferiori a quella. Mai pensato di cederlo perché mi divertiva e mi diverte pensare come la presenza di due giganti della difesa come Manolas e Koulibaly possa registrare la nostra retroguardia".