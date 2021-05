ADL ha già individuato il sostituto perfetto di Hysaj

Elseid Hysaj gioca a destra, a sinistra, in una squadra che palleggia, che verticalizza, che attacca, che difende. Certo con le proprie caratteristiche - non è un velocista alla Hakimi e non ha la tecnica di Maicon - ma con una personalità e una costanza di rendimento che i tifosi del Napoli hanno imparato a conoscere dal 2015, quando ventunenne vestì per la prima volta la maglia azzurra.

La sua dote principale, la duttilità, unità a un forte carattere, sono qualità che potrebbero convincere il Napoli a fare un ultimo tentativo per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno. Da tempo le parti sono ferme nella trattativa. Dopo mesi, l'accordo non è stato raggiunto. Ma De Laurentiis sa bene che è difficile individuare sul mercato un giocatore che garantisca lo stesso rendimento di 27 anni con ingaggio alla portata. Hysaj resta la soluzione migliore. Non c'è sostituto più adeguato.