ADL indagato per l'affare Osimhen, Gravina: "Siamo preoccupati, ma crediamo nella giustizia"

Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per le plusvalenze legate all'affare Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per le plusvalenze legate all'affare Victor Osimhen con il Lille. Sul tema si è espresso anche Gabriele Gravina, presdiente della FIGC. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio & Finanza:

"Sull’atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava. Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell’autonomia degli organi di giustizia".