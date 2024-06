ADL raddoppia: ha dato ok a Manna per il doppio colpo in difesa

Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso per la difesa. Il capitano del Torino è la priorità, lo spagnolo resta sullo sfondo come secondo colpo

Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso per la difesa. Il capitano del Torino è la priorità, lo spagnolo resta sullo sfondo come secondo colpo. Due trattative parallele che il ds Manna sta conducendo parlando con i rispettivi entourage provando ad assecondare le indicazioni di Antonio Conte sul lato tecnico e quelle di societarie per l’aspetto economico. Una cosa è certa: il Napoli vuole rinnovare la difesa con due centrali dopo i 48 gol subiti nello scorso campionato. Troppi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.