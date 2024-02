ADL su Osimhen: “Sono tanti soldi, abbiamo sempre fatto buoni acquisti! Il problema è solo sentimentale…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sports della situazione di Osimhen

Presente al 'Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times che si sta tenendo oggi a Londra, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sports della situazione di Osimhen: “Osimhen ha una clausola rescissoria. Sono tanti soldi.

I soldi sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo a farli anche in futuro. Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, ma allo stesso tempo sei felice anche quando raggiunge un successo altrove”.