ADL svela: "Innamorato di Callejon e Dries, spero nei rinnovi! Ho proposto anche un ruolo dopo..."

Nelle ultime settimane, specie in questo periodo di sosta, si fa un gran parlare di rinnovi di contratti e, in casa Napoli, non sembrerebbero per ora in agenda quelli di Dries Mertens e José Maria Callejon. O, almeno, queste erano le indiscrezioni che circolavano. Secondo Aurelio De Laurentiis, il parere che più conta, non è però così. Anzi, nella sua intervista al Corriere dello Sport, il presidente azzurro fa capire di voler rinnovare loro il contratto:

"Io sono innamorato di Mertens e di Callejon. Dopo aver parlato con Dries mi sono reso conto che è un grande conoscitore del gioco del calcio e lo definisco uno... colto di pallone. Gli ho detto: "Quando ti sarai stancato di giocare, perché non lavori con me? E' un piacere sentirti parlare e le tue frasi danno sicurezza a chi ti ascolta". Callejon lo considero un fedelissimo, uno di famiglia: è ormai diventato napoletano, i suoi figli sono cresciuti a Napoli e sicuramente avranno l'inflessione partenopea. Mi auguro che lui e Mertens abbiano voglia di prolungare il contratto. Sono a disposizioni per entrambi. Sempre senza fare follie...".