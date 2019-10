Ag. Callejon esce allo scoperto: "Rinnovo? Siamo in attesa di una chiamata del Napoli"

Manuel Garcia Quilon, agente di Callejon, ha rilasciato alla redazione di Kiss Kiss Napoli alcune dichiarazioni sul futuro dello spagnolo che è in scadenza di contratto: "Siamo in attesa di una chiamata del Napoli per discutere dell’eventuale rinnovo contrattuale del mio assistito".

