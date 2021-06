Ag. Consigli: "Napoli? Nessuna chiamata, niente di concreto. Lui vuole fare il titolare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente: “Protagonista dell’Italia stasera? Quando ci sono queste manifestazioni hanno un che di miracoloso, c’è un’euforia collettiva che pervade la nostra penisola. Scompaiono i campanilismi, le differenze di tifo. Qualsiasi giocatore che possa fare il bene dell’Italia viene osannato. Ci sono persone che si danno appuntamento stasera per vedere la partita, indipendentemente dalla fede calcistica.

Consigli al Napoli? Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio in questo senso. Prima di tutto perché è uno dei migliori portieri del campionato e non ho mai preso in considerazione l’idea di vederlo come secondo di nessuno. Peraltro è importante per il Sassuolo e il club per venderlo deve avere un’alternativa. Ci sono interessamenti importanti, ne abbiamo parlato con tante squadre ma assolutamente in funzione del primo portiere, non del secondo. Il suo livello e la sua aspirazione è quella di continuare a giocare come primo portiere. Di fatto non c’è mai stata una chiamata del Napoli, non c’è niente di concreto. Poi molto dipende anche dalle prospettive sportive e dai livelli di squadra.

Non è solo una questione salariale ma di progetto tecnico. Se un allenatore di top club ti chiama perché vuole avere due portieri che se la giochino non si può a priori dire no. Dipende da qual è il progetto tecnico. In questo momento è impossibile rispondere perché non c’è mai stato un interessamento da parte del Napoli. Mai dire mai? Questo è ovvio, vale per qualsiasi giocatore e allenatore. Siamo abituati a tanti stravolgimenti: chi avrebbe detto che Conte sarebbe andato via dopo aver vinto lo Scudetto? Però è avvenuto ed è rimasto senza squadra, altra ipotesi poco preventivabile".