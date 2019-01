Ag. Hamsik: "In ripresa, ma meglio saltare una gara e tornare al 100%. Rinnovo? Dopo la fine del mercato..."

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Crc: "

Hamsik riuscirà a giocare già domenica contro la Lazio? “Si sta riprendendo, sta già correndo abbastanza veloce e l'ecografia ha detto che è tutto apposto. Presto si reintegrerà con la squadra, ma meglio saltare una partita e tornare al 100% in vista della gara a San Siro.”

A San Siro darà la fascia di capitano a Koulibaly? “E' un gesto che già ha fatto nella partita contro l'Inter, invece di lasciarla a Insigne l'ha lasciata a lui.” Cori razzisti? ”Spero che le cose non si ripetano, se si dovessero ripetere significa che non abbiamo capito nulla di calcio, ma la vedo complicata sospendere le partite come ha detto Ancelotti. C'è tanta pressione coi diritti di immagine per le tv. Tuttavia, se ricapita e nessuno di dovere interviene qualcosa bisogna fare. Nel 2019 queste cose non possono accadere. Anche chiudere gli stadi non sarebbe una soluzione. Dobbiamo prendere esempio da ciò che è stato fatti in Inghilterra. Hanno buttato fuori chi faceva casino e oggi è tutto diverso. Bisogna trovare una regola anche in Italia e non lasciare nulla al caso.”

Il futuro di Hamsik? “Non ne abbiamo ancora parlato coi dirigenti, aspettiamo la fine del mercato. Dopo ci siederemo e ne parleremo. In passato Marek è stato più vicino al Juventus, la trattativa c'era, ma alla fine ha deciso di restare a Napoli, come ha fatto tantissime volte. Tutti i giocatori sono vendibili e bisogna pensare ad ogni offerta, ma la decisione resta al calciatore. Sino ad oggi nessuna offerta è stata più forte dell'amore che Marek prova per Napoli, i tifosi e la società. Hamsik vuole restare e giocare con la maglia del Napoli.”