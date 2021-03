Ag. Hysaj: "Attaccato alla maglia e grato al Napoli. Al 99,9% andrà via, ma il prossimo tecnico..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj: "Ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostrare è attaccamento alla maglia. Io penso che al 99,9% andrà via. Parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi sarà l'allenatore. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C'è uno 0,1% di possibilità di permanenza ma dipende da chi sarà l'allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi".