Ag. Hysaj: "E' il momento di andare via, viene sempre attaccato. Rifiutò la Juve per Napoli, ora l'Atletico..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Elseid Hysaj e Mario Rui. L’agente ha parlato delle critiche ricevute, dando un interessante retroscena di mercato sulla scorsa stagione: "A campionato finito voglio dire la mia su Hysaj e Mario Rui. Per 3 anni Hysaj è stato il miglior terzino, l’ultimo anno di Sarri mi chiama la Juve, ma il calciatore ha detto no perché voleva giocarsi lo Scudetto a Napoli. Poi è vero, nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non è stato l’unico ad aver avuto un calo. Non dico che è colpa di Ancelotti, ma è naturale con un gioco diverso. Mi chiedo perché vengono attaccati solo Hysaj e Rui. Avremmo potuto avere di più da altre squadre, ma tra Empoli e Napoli c’è sintonia e da parte mia amore verso la mia città. L’intenzione è portare via Hysaj e Mario Rui. Hysaj tra un anno va a scadenza e la sua uscita è obbligatoria, ma ritengo sia anche giusto cambiare aria. l’Atletico ha sempre chiesto informazioni, ma non c’è solo l’Atletico. Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante”.