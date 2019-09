Ag. Hysaj: "Ho cercato di portarlo via da Napoli fino alla fine, non si sono creati presupposti"

"Il mio obiettivo era portarlo via, ci ho provato dal primo minuto fino all'ultimo utile". Non si nasconde Mario Giuffredi nel corso di una lunga intervista rilasciata ai taccuini di TMW: per Elseid Hysaj, quella che s'è conclusa a maggio, doveva essere l'ultima stagione con la maglia del Napoli. Ma le trattative imbastite questa estate non sono andare per il verso giusto: "Purtroppo, per un motivo o per un altro, i presupposti giusti non si sono mai creati. Sono venute fuori dalle opportunità che però non si sono concretizzate. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, ho portato Di Lorenzo anche per favorire la sua uscita e non avrei mai messo due miei giocatori nello stesso ruolo. Certo, adesso punto e a capo: ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister".