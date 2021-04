Ag. Hysaj: "Se andrà via il Napoli ci rimetterà! Maggio decisivo, lavoriamo a 4-5 opzioni importanti"

Elseid Hysaj ha il contratto in scadenza a fine stagione, tra poco più di due mesi, e il rinnovo di contratto pare difficile. Ma non impossibile. Mario Giuffedi, agente del terzino albanese, ne ha parlato - partendo però da Napoli-Lazio - ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "È stato fondamentale per la vittoria del Napoli: quando ha recuperato quella palla su Lazzari senza fare fallo ha dato al Napoli la possibilità di vivere quell'episodio fondamentale per vincere la partita".

FUTURO - "Il futuro? Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia. Sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà il Napoli e sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso non si può mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia, un paio all'estero. Le società italiane sono di prima fascia, con una storia importante".