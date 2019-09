Ag. Hysaj: "Trattato con tre top club, ma non è stato un discorso di soldi: il Napoli l'ha voluto tenere"

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, s'è soffermato sul futuro (ancora azzurro) del terzino albanese nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "I motivi della permanenza a Napoli sono due sono due. Il primo è legato al mancato accordo economico, il secondo è consequenziale al primo: secondo me non c'è stata neanche la volontà perché dal punto di vista tecnico il Napoli non se n'è voluto privare".

POSSIBILITA' - "Quest'estate ho fatto tre trattative con tre club importanti per Hysaj. Tutti hanno una grande stima di lui, perché lo reputano tatticamente forte visto che ha lavorato con Sarri. Hysaj è sempre piaciuto alla Juventus, ma quest'anno ha preso Danilo nello scambio con Cancelo e le strade si sono chiuse per questo motivo".