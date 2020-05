Ag. Immobile: "Non è oggetto del desiderio solo del Napoli, ora il mercato non è una priorità..."

Ciro Immobile è uno dei nomi accostati al Napoli nel corso delle ultime settimane. A Parlare della situazione è Alessandro Moggi, agente dell'attaccante della Lazio, ai microfoni di Sportitalia: "Immobile sogno impossibile del Napoli? Parleremo di mercato quando comincerà, adesso non è una priorità. Immobile ha un contratto con la Lazio fino al 2023. Facciamo riferimento alle parole di Ciro, la cosa più seria di tutte.

Ciro nella scaletta di gradimento di Gattuso? Tu pensi solo nella scaletta di Gattuso? Tra i top scorer del mondo, prima di Immobile, dal 2017/18 fino ad oggi, l'unico che è davanti ad Immobile è Messi. Non è oggetto del desiderio solamente del Napoli. Juventus? Un centravanti come Immobile potrebbe e dovrebbe essere all'attenzione di tutti i top club d'Europa che cercano un attaccante, poi c'è un contratto con la Lazio e sono certo che se lo terranno stretto, poi nella vita non si sa cosa può succedere".