Ag. Jorginho: "Vuole tornare in Italia, ma costa 50mln. E' dura prenderlo"

Le parole di Jorginho di ieri sera hanno fatto subito il giro della città, scatenando i sogni dei tifosi del Napoli. Ne ha parlato Joao Santos, agente del centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A Jorginho piacerebbe tornare in Italia, la volontà di giocare di nuovo in Serie A c'è. Se il Napoli avrà bisogno di Jorginho si potrà fare".

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE - "Al Chelsea ha ancora due anni di contratto. Ad oggi vale 50 milioni di euro e ha un contratto molto importante, in sterline, a Londra. E' difficile che De Laurentiis possa spendere così tanto. Ma secondo me tra qualche mese Marina del Chelsea arriverà per proporre un rinnovo".

IPOTESI JUVENTUS - "La Juventus oggi ha Arthur in quel ruolo a centrocampo. Il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici è una persona di calcio da tempo, conosce Jorginho e secondo me in Italia interessa anche a Milan e Inter, non solo alla Juve. Se un direttore vede un giocatore come Jorginho è certo che gli piaccia".

OBIETTIVI - "Ora c'è l'Europeo e tra un anno e mezzo c'è il Mondiale in Qatar. Ora tra gli obiettivi ci sono Europeo e Mondiale, dopo aver vinto l'Europa League ed essere in lizza per la Champions. Ma gli piacerebbe anche vincere lo scudetto".