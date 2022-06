Ag. Kvaratskhelia: "E' costato 10mln, la Dinamo dividerà l'incasso con un altro club”

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, nella sua intervista in Georgia ha parlato anche dell'aspetto economico dell'affare concluso dal Napoli

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, nella sua intervista in Georgia ha parlato anche dell'aspetto economico dell'affare concluso dal Napoli: "Il club azzurro ha pagato dieci milioni di euro per Kvaratskhelia: lo ha acquistato dalla Dinamo Batumi, non dal Rubin Kazan, ma a dividersi l'incasso della vendita saranno questi due club e il Lokomotiv Mosca" come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola.