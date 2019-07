Ag. Pèpè rivela: "Contatti con l'Italia, è aperto a tutto! Cerchiamo la miglior soluzione con calma"

Nicolas Pèpè, 24enne attaccante del Lilla, è molto più di un'alternativa per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni del suo agente, Samir Khiat, sottolineando l'apertura all'ipotesi Serie A, pur senza nominare il Napoli: "Stiamo valutando il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto: l'obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui" le sue parole. I costi sono elevati, così come la concorrenza, con l'Arsenal pronta ad offrire 80 milioni di euro. Ma il Napoli ci sta provando comunque.