Ag. Politano: “Addio di tante negatività nello spogliatoio l'ha aiutato! Vi racconto cosa gli dissi…”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’: “Politano? Le colpe stanno in mezzo. Dare le colpe a Spalletti non è corretto perché se il giocatore sta facendo quello che sta facendo adesso è perchè nella sua testa è scattato qualcosa, quindi anche lui si è convinto di voler rimanere a Napoli e fare bene.

Si è convinto perchè anche noi che lavoriamo per lui dobbiamo fargli capire delle cose. Il quesito Politano è nato anche per colpa mia perché dopo Napoli-Fiorentina lui è stato sostituito all’intervallo e da quella partita in poi Spalletti l’ha messo da parte. A quel punto io mi sono molto stizzito perchè credevo che non lo meritasse. Sono stato uno di quelli, forse più di Politano, che volevo portarlo via. Poi dopo ho avuto alcuni chiarimenti con Spalletti, ho capito che l’allenatore non voleva mandarlo via a tutti i costi e non ha mai detto di non volerlo. Mi ha fatto capire che doveva migliorare su determinati atteggiamenti, soprattutto mentali. Oggi se Politano sta facendo quello che sta facendo, vuol dire che anche lui ha fatto dei miglioramenti e ci ha messo del suo facendo delle cose che chiedeva l’allenatore.

Gli ultimi giorni di mercato, mancava una settimana, ho detto a Politano ‘per me devi rimanere a Napoli: se vuoi andare via, cambia agente e vai da un’altra parte’. Il mio pensiero era che lui non poteva trovare un posto migliore per fare bene, oggi Spalletti lo sta facendo giocare perchè sta facendo bene. Ieri ha fatto entrare Zerbin e non Lozano. Una sera parlai con un mio collaboratore, gli dissi di dire a Politano che gli avrei fatto fare la fine di Veretout, che ho mandato via dalla mia agenzia perchè non devo andare dietro la testa dei giocatori. Quindi il giocatore ha preso poi coscienza che Napoli era la miglior opzione per lui.

Valencia? Non avrebbe mai potuto permetterselo, sono andato a Marbella a parlarne ma sapevo quello che dovevo fare: dovevo convincere il giocatore, ma potevo mai convincerlo due mesi prima? La mia idea gliel’ho detta l’ultima settimana di mercato, ovvero l’opzione migliore per lui era rimanere a Napoli. Ero stato a Dimaro per parlare con Spalletti, gli ho detto ‘vogliamo cercare di rimettere a posto le cose?’: ci siamo capiti, il mister è una persona intelligente e le cose si sono messe a posto. E si è convinto anche Matteo, l’ha aiutato anche il cambio di giocatori con delle negatività che non ci sono più nella rosa azzurra”.