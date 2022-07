Ag. Politano: "Vuole cambiare aria. Andrebbe volentieri a Valencia ma ci sono altre offerte”

L'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato a Sky Sport in merito al futuro del proprio assistito

L'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato a Sky Sport in merito al futuro del proprio assistito: "Politano come ho sempre detto dal primo giorno è un giocatore che vorrebbe cambiare aria, perché crede di dover fare esperienze altrove. Gattuso lo stima, andrebbe volentieri a Valencia ma ci saranno anche altre possibilità, anche in Italia".