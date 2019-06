Ag. Veretout: "Napoli? Contatti costanti, ma è ancora presto. Sul futuro di Sepe e Grassi...."

Nel corso di 'In casa Napoli', in onda ogni venerdì sera su Piuenne, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo: "Giuntoli è stato molto rapido nel chiudere la trattativa, anticipando la concorrenza delle altre squadre. Hysaj ha già offerte? Ha espresso il suo pensiero, che è anche il mio, il suo ciclo è finito dopo quattro anni ed è giusto che si vada alla ricerca di una nuova esperienza. Andrà via, ci sono interessamenti, è ancora presto e tra poco si entrerà nel vivo. Napoli deve abbassare le pretese dalla valutazione di 40mln? Il Napoli ha dirigenti di grande livello, conoscono bene la situazione e sanno che lui dovrà andare via, ognuno tira acqua al proprio molino, ma il Napoli capirà che conviene trovare

Sepe e Grassi? Alle date del riscatto credo non verrà riscattato, ma col Parma ripartiranno le trattative. Non significa che non resterà a Parma, dopo si tratterà. Lo stesso per Grassi, il Parma vuole tenerlo e noi siamo contenti di continuare a Parma perché con D'Aversa si sta esprimendo benissimo prima dell'infortunio. Se ci saranno le condizioni, sarà la scelta più giusta.

Veretout? I contatti col Napoli sono costanti, per tanti giocatori. Da Di Lorenzo, alle uscite di altri miei assistiti e magari anche per Veretout. Ad ogni cosa però servono dei tempi che devono maturare.

Mario Rui? E' un dispiacere portarlo via, i suoi anni non sono stati riconosciuti, ha fatto grandi campionati. I presupposti non ci sono per una conferma, lavoreremo anche per un suo addio".