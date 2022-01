Ag. Zerbin: "Andrà in ritiro col Napoli, pensa di poter sostituire Insigne! Spalletti non guarda l'età..."

Furio Valcareggi, agente dell'azzurro Alessio Zerbin, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' al Frosinone, sta facendo il liceo per prepararsi bene verso l'università. Partirà con la prima squadra e poi si vedrà. In quel ruolo lì qualcosa c'è bisogno, se piace a Spalletti...

Spalletti è uno che non guarda l'età. Alessio è un ragazzo serio, un professionista. Può fare il ruolo di Insigne. Io mi fido della sua capacità di imparare e capire, si è già allenato un anno con il Napoli. Non è modesto, è un presuntuoso, ma nel senso buono. Non è montato, ha una sana presunzione che secondo me è necessaria. Zerbin presume di poter sostituire Insigne, quindi è un presuntuoso".