AIC, Tommasi: "La volontà è di ripartire, ma urge terminare prima del 3 agosto"

Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi è intervenuto ai microfoni di Rai News soffermandosi sulla possibile ripresa dei campionati con l'ipotesi di riprendere alla fine di maggio: "E' più facile dire non prima del... Come hanno già deciso in altri paesi. La notizia di ieri della UEFA di provare a chiudere entro il 3 agosto ci dà un limite temporale"

PROCESSO DECISIONALE - "Il tema è questo: se abbiamo tempo di chiudere i campionati, è ovvio che tutti vorremmo farlo. Ma il processo decisionale oggi parte dalla comunità scientifica e speriamo ci siano le condizioni per ripartire per chiudere prima del 3 agosto, così come chiesto dall'UEFA".

QUESTIONE STIPENDI - "Con la Lega Pro abbiamo provato una soluzione collettiva. Con la Lega Serie A non siamo entrati nei dettagli, anche perché le prime scadenze sono il 20 aprile. Oggi non sappiamo se si chiuderà prima, anche perché la UEFA e l'ECA chiedono di provare a chiudere le stagioni. I calciatori come sempre fatto, faranno la loro parte".