"Al lavoro, in silenzio, sto tornando", Milik annuncia il ritorno in campo sui social

L'attaccante del Napoli, Arek Milik ha condiviso un video su Instagram un video in cui si mostra a lavoro per tornare a calcare il rettangolo verde. Questo il messaggio del polacco sui social: "Al lavoro, in silenzio, sto tornando. Finalmente in campo, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera... Forza Napoli! "