Albiol e Reina tornano al Maradona? Pronta amichevole col Villarreal prima dell'Inter: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il ritiro di due settimane in Turchia. La preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato potrebbe prevedere anche un'amichevole in Italia. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che gli azzurri dovrebbero affrontare il Villarreal di Reina e Albiol al Maradona la sera del 17 dicembre. Ultima partita prima del ritorno in campo il 4 gennaio al Meazza contro l'Inter.