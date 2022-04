Allarme Meret, CdS: "Dal mal di schiena alla gastroenterite, una vera maledizione!"

Nuovo infortunio per Alex Meret che rischia di saltare anche la sfida di lunedì contro la Roma

Nuovo infortunio per Alex Meret che rischia di saltare anche la sfida di lunedì contro la Roma. Delle sue condizioni parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Meret non ha fatto in tempo a smaltire l'infortunio alla schiena che ieri si è dovuto fermare ancora a causa di una gastroenterite. Una maledizione vera e propria".