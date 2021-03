Allenamento sul terrazzo dell'hotel: la rifinitura degli azzurri per il Bologna

Mancano poche ore al posticipo di stasera tra Napoli e Bologna e la squadra di Gattuso prepara il match dal ritiro dell'Hotel Britannique. Come riporta l'edizione online de Il Corriere dello Sport, gli azzurri sono saliti sul terrazzo dell'albergo per svolgere l’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per lo stadio Diego Armando Maradona.