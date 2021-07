Almeno 50mln per cedere Koulibaly: ADL ha già scelto il sostituto

Se alla fine dovesse andare via Koulibaly, il must e il cult del signor Luciano, allora si punterebbe dritto a Marcos Senesi, ventiquattrenne argentino del Feyenoord che piace moltissimo al club. Cinquanta milioni è la base d'asta per parlare di Koulibaly: ci hanno provato il Psg e lo United, ma oltre i trenta milioni con qualche bonus nessuno è andato. Lo riporta il Corriere dello Sport.