Altro problema: le squadre dei campionati annullati come giocheranno le coppe?

Ieri nel tavolo di confronto fra le principali leghe europee è emerso un nuovo problema, scrive il Corriere della Sera con riferimento alla decisione della federazione olandese che ha concluso il campionato, cristallizzando la classifica ma senza assegnare il titolo e bloccando le retrocessioni. Se il campionato di un Paese non viene concluso, le squadre di quella nazione saranno in grado di partecipare alle coppe europee ora calendarizzate in agosto? Se non esistono condizioni di sicurezza per giocare in campionato - si legge -, di fatto non sussisterebbero nemmeno per le gare di coppa.