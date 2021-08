Amazon sponsor di manica, ADL: "Marchio mondiale, rapporto che si estenderà nel tempo"

La SSC Napoli ha annunciato che Amazon sarà sponsor ufficiale di manica del club per questa stagione e nel comunicato ufficiale sono presenti anche le prime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla collaborazione, nata nel cinema e che proseguirà con il calcio: “E’ un grande piacere per noi annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni”.