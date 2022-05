Ambrosino: “Orgoglioso di vestire la maglia del Napoli, ringrazio Spalletti per le convocazioni”

Giuseppe Ambrosino, talento classe 2003 del Napoli Primavera, è stato premiato e inserito nella Top 11 nel corso del Gran Galà organizzato da Sportitalia.

Giuseppe Ambrosino, talento classe 2003 del Napoli Primavera, è stato premiato e inserito nella Top 11 nel corso del Gran Galà organizzato da Sportitalia. Al termine del riconoscimento il bomber azzurro ha dichiarato: “Sono molto contento di questa stagione. Grazie all’aiuto del mister e della squadra siamo riusciti a fare una buona stagione. Ho fatto molti sacrifici fino oggi insieme ai miei genitori. Per questo ora è ancora più bello ricevere questo premio”.

Su Spalletti: “Ringrazio il mister per le convocazioni in prima squadra che mi ha concesso. Essere napoletano e vestire la maglia del Napoli è un orgoglio per me”.

Sull’espulsione contro il Verona: “Ho fatto una leggerezza e adesso dovrò scontar la squalifica. La squadra comunque il massimo in vista dei playout”.