Amichevole in famiglia inedita a Castel Volturno: Gattuso testerà un reparto specifico

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno, ovviamente senza i tanti nazionali, in vista dei prossimi impegni in campionato (tre partite in una settimana). E per oggi è stata fissata un'inedita amichevole in famiglia, come svela il Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso, con il gruppo rimasto a Castel Volturno, insiste sul lavoro di reparto per la difesa, stamane lo farà anche con un’amichevole in famiglia contro l’Under 17 del Napoli poiché la Primavera è impegnata nel proprio campionato contro il Pisa".