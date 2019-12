Ancelotti-Everton fa felice ADL: che risparmio dopo essersene sbarazzato senza rimpianti

Il prossimo 26 dicembre Carlo Ancelotti farà il suo debutto sulla panchina dell'Everton. Tornerà in Premier League e la notizia è stata accolta con un sorriso anche da Aurelio De Laurentiis. Ovvio, visto che era ancora a suo libro paga e adesso non sarà più così. La scadenza del suo contratto in azzurro era prevista per giugno, ma Carletto s'è accasato altrove e adesso risolverà con il club partenopeo.

ADL RISPARMIA - Per De Laurentiis, dunque, un risparmio di 3,5 milioni di euro. Stando a quanto riferito da La Repubblica, ci sarà la risoluzione consensuale. Una bella notizia, considerando che il tornaconto economico c'è eccome. Ancelotti aveva ancora sei mesi di contratto, con opzione di rinnovo per quella successiva. Si pensava che si potesse aprire un nuovo ciclo, invece De Laurentiis se n'è sbarazzato - si legge - senza alcun rimpianto professionale. Ora è tempo di ripartire.