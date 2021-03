Ancora emergenza, ma solo per due gare: Gattuso recupererà gli ultimi 4 azzurri per il Milan

In casa Napoli pian piano l'infermeria si sta svuotando, ma ci sono ancora quattro infortunati su cui Rino Gattuso non potrà contare domani col Sassuolo e domenica contro il Bologna. Si tratta di Victor Osimhen, Hirving Lozano, Andrea Petagna e Kostas Manolas. Ma tutti e quattro - stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport - dovrebbero rientrare subito dopo le prossime due partite:

"E’ molto probabile che l’allenatore potrà averli a disposizione per l’inizio del trittico, tra due domeniche c’è la trasferta a San Siro, per affrontare il Milan. Per quella data, in campo potrebbe andarci la formazione base con Mertens nel tridente offensivo, insieme con Lozano e Insigne, alle spalle di Osimhen, unica punta".