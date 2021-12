Anguissa, oggi il test decisivo per l'Empoli: Spalletti spera di averlo in panchina

Luciano Spalletti spera di recuperare Anguissa, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il centrocampista migliora a vista d’occhio e l'obiettivo è di farlo accomodare almeno in panchina. Per la sua presenza - si legge -, indicazioni arriveranno dal test decisivo alla rifinitura, dopo che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo insieme a Fabian ed Insigne, anche loro attesi da una seduta indicativa. Sicuro assente invece Lobotka che potrebbe rientrare per il Milan.