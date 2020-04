As - Fabian, il Real Madrid è ancora caldo: tentativo in estate con offerta importante

Fabian Ruiz è il nome più caldo per il centrocampo del Real Madrid. La pista non si starebbe raffreddando, anzi: negli ultimi mesi il club spagnolo ha seguito attentamente l'ex Real Betis e la sua trattativa di rinnovo con il Napoli. A riportarlo è As, secondo cui l'idea del Real Madrid sarebbe quella di provarci già la prossima estate, mettendo sul piatto una cifra importante. Anche perché De Laurentiis, in barba all'emergenza Coronavirus, continuerà a tenere il prezzo tanto alto quanto lo era prima della crisi.

LA SITUAZIONE DI FABIAN - In questa situazione, sarà importante la volontà del giocatore, che gradisce l'interesse dei Blancos e ne è ben a conoscenza. Nel contratto di Fabian non è presente alcuna clausola di risoluzione e nel trattare il prolungamento (a fine stagione) acconsentirà ad inserirne una pari ad una cifra che il Real Madrid potrebbe sborsare, questa o la prossima estate. Sul classe '96 c'è anche il Barcellona - si legge sul quotidiano iberico - ma il Real Madrid resta in pole.