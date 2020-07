As - Fabiàn, si defilano Barça e Real: lo spagnolo lavora al rinnovo col Napoli

Fabiàn è uno dei giovani talenti di casa Napoli sui quali in molti sperano si possa costruire la squadra del futuro. Un centrocampista dalle doti indiscutibili, che hanno attirato anche club importanti da diversi paesi europei, anche se la crisi legata all'emergenza sanitaria ha cambiato tutte le carte in tavola. Come racconta oggi il portale spagnolo As, sia Barcellona che Real Madrid (i due club maggiormente interessati a Fabiàn Ruiz) sembrano defilarsi nella corsa all'ex Betis, proprio a causa dei negativi risvolti economici legati al Covid-19: in questa situazione, infatti, nessuno dei due club sarebbe in grado di mettere in campo uno sforzo economico consistente, quello che viene richiesto proprio da De Laurentiis per lasciar partire Fabiàn.



Lo spagnolo, quindi, sta lavorando anche al rinnovo con il Napoli: la permanenza di Fabiàn in azzurro è una delle richieste del tecnico Gattuso, e così le parti stanno nuovamente dialogando e negli ultimi giorni sembra ci siano stati dei passi avanti considerevoli: l'obiettivo sarebbe quello di portare la scadenza del contratto (ad oggi 2023) fino al 2025, con uno stipendio che potrebbe raggiungere - si legge - i cinque milioni di euro.