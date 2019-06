As - James si è promesso ad Ancelotti, Napoli non preoccupato dall'Atletico: i dettagli sulla trattativa

Il Napoli continua ad essere la squadra favorita nella corsa a James Rodriguez, forte dell'accordo con il giocatore per un ingaggio da 6,5 milioni di euro. Il colombiano si è promesso ad Ancelotti e, secondo As, i rumors circa un interessamento dell'Atletico Madrid non preoccupano il presidente Aurelio De Laurentiis, che continua a cercare l'intesa con il Real Madrid e proverà a sfruttare anche il Decreto Crescita.

CIFRE - Il quotidiano spagnolo informa che l'ex Bayern Monaco ha ormai scelto, vuole il Napoli, per questo gli azzurri sono in pole. Florentino Perez, però, vorrebbe incassare 50 milioni di euro, mentre De Laurentiis chiede il prestito con diritto di riscatto. Il punto d'incontro potrebbe essere trovato per una cessione in prestito con obbligo di riscatto (che si attiverebbe dopo un numero stabilito di presenze). Le parti sono al lavoro.