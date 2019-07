As non ha dubbi: "James andrà al Napoli, affare da 50 milioni"

James Rodriguez e il Napoli, un matrimonio annunciato? Stando alle parole e alle volontà dei diretti interessati sì, ma è chiaro che c'è una trattativa col Real Madrid da portare avanti nel verso giusto. Per As, però, non ci sono dubbi: "James firmerà per il Napoli, che pagherà 50 milioni di euro". E' questo che scrive l'autorevole quotidiano spagnolo su quest'affare, avvicinando di fatto il colombiano al capoluogo campano. Non vengono chiariti i dettagli sulla formula, ma ci sarà tempo di capire. Da registrare dunque l'indiscrezione del giornale iberico.