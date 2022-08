Assalto Premier per Elmas e Lozano, il Napoli resiste ed incontrerà gli agenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la grande giornata che ha vissuto il Napoli per quanto riguada il calciomercato in entrata, vedi l'ufficialità di Simeone e le visite di Raspadori e Ndombele, il club azzurro deve fare fronte anche a quello in uscita. Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è un assalto in corso da parte di due club della Premier League per due azzurri: c'è l'Everton su Eljif Elmas ed il Manchester United su Hirving Lozano. Gli agenti dei giocatori incontreranno il Napoli che però proverà a resistere: sarebbero venduti solo con un'offerta davvero importante, soprattutto Lozano che è un titolare di Spalletti