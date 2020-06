Auriemma: "Callejon distratto dal futuro, con l'Inter quasi certamente ci sarà Politano"

Josè Callejon al centro di diverse voci legate al suo futuro in questi giorni: con l'Inter continuerà a restare in panchina come è successo nelle ultime due gare di campionato contro il Brescia ed il Torino? A porsi l'interrogativo è Raffaele Auriemma, che cerca di rispondere al quesito sulle colonne di Tuttosport.

"Quasi certamente sì ed al suo posto è prevedibile che si dia continuità a Politano. Va aggiunto che la situazione contrattuale dello spagnolo (scadrà a fine mese) lo tiene nella condizione di calciatore comprensibilmente distratto da quello che sarà il suo futuro" si legge sul quotidiano..